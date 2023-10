Highlights e gol Newcastle-Borussia Dortmund 0-1: Champions League 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 69

Il video con gli highlights e i gol di Newcastle-Borussia Dortmund 0-1, match valido per la terza giornata dei gironi di Champions League 2023/2024. Nel primo tempo in vantaggio gli ospiti grazie al gol di Nmecha nel finale, nella ripresa entra anche Tonali, vicino alla squalifica per il caso scommesse, ma non muta il parziale. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida di St James Park.