Serata amara per la Bertram Yachts Tortona. La formazione piemontese cade sul parquet del Baxi Manresa nella sesta e ultima giornata della fase a gironi della Basketball Champions League 2024/2025 con il punteggio di 100-82 e dice così addio alla prima posizione nel gruppo G, proprio a scapito della formazione spagnola. Per la squadra guidata da coach Walter De Raffaele è la prima sconfitta nella competizione (5-1 il record), che costa però caro: serviva mantenere il margine di 17 punti della sfida d’andata, quando si chiuse 102-85 in favore di Derthona, per confermare la prima posizione in classifica; l’appoggio da sotto di Steingergs a 4 secondi dalla sirena ha però regalato a Manresa il +18, condannando Tortona al secondo posto che significa play-in.

La cronaca di Manresa-Tortona

Partita sempre in controllo dei padroni di casa, che prendono il largo già nella prima frazione, conclusa avanti nel punteggio in doppia cifra (28-15). La compagine piemontese non è mai riuscita ad avvicinarsi più di tanto, pagando una scarsa serata al tiro, ma nel quarto quarto sembrava riuscire a mantenere il margine entro i 17 punti di svantaggio per confermare la prima posizione. Dopo il canestro di Steinbergs però la preghiera da tre punti di Kuhse non ha trovato il bersaglio. Manresa sfrutta una serata positiva dalla lunga distanza (16/38 da tre punti) e la grande fisicità a rimbalzo, con le 14 carambole offensive conquistate che hanno permesso di giocarsi i secondi possessi. Tortona paga anche l’assenza di due uomini importanti come Christian Vital e Justin Gorham, out per problemi fisici.

Mvp di giornata è l’ex di turno Retin Obasohan, arrivato a Manresa proprio dopo l’ultima stagione trascorsa con la maglia di Tortona: il belga ha chiuso con una doppia doppia da 25 punti e 10 assist, dimostrandosi in serata di grazia. In doppia cifra con 16 punti ciascuno anche Derrick Alston e il classe 2006 Mario Saint-Supery, mentre Alex Reyes ne aggiunge 14. Per Tortona il migliore è Arturs Strautins, che collezione 21 punti e 7 rimbalzi con un preciso 6/9 dal campo; alle sue spalle c’è Kyle Weems con 16, poi Tommy Kuhse con 11 ma una cattiva prestazione al tiro (4/13).

Le possibili avversarie di Tortona nel play-in

Per la Bertram dunque il secondo posto significa play-in, dove dovrà disputare una sfida andata e ritorno contro una delle terze classificate degli altri gironi. Per quanto riguarda il gruppo G, a passare come terza è il Chemnitz, che nonostante la sconfitta contro il Benfica per 79-68 è riuscito a mantenere il comodo margine ottenuto grazie alla gara d’andata (vinta 103-75). Le terze classificate che potrà incontrare Tortona però sono altre: i belgi del Filou Oostende, i greci del Promitheas Patras, gli israeliani del Maccabi Ramat-Gan, oppure le terze classificate dei gruppi A, C, F, H, che daranno i loro verdetti domani dopo le ultime gare della fase a gironi.