Tyson Fury e Oleksandr Usyk si incontreranno di nuovo. I due si sfideranno nella rivincita per il titolo indiscusso dei pesi massimi, con l’evento atteso a Riyadh, in Arabia Saudita. Il primo scontro, in scena lo scorso 18 maggio, ha visto Usyk uscirne vincitore, anche se non a punteggio unanime. Lo scontro si è indirizzato dopo il nono round, quando Fury ha vacillato, senza però cadere. Una sconfitta bruciante per il britannico, che non aveva mai perso nel corso della propria carriera e che si è visto strappare la cintura. L’ucraino, che in primavera ha ottenuto la cintura WBC completando la propria collezione, prevede di battere il rivale una seconda volta, mentre Fury giura “distruggere” Usyk. Il vincitore della prima sfida non è intimorito davanti all’avversario, anche se mantiene un alone di mistero attorno alla strategia che utilizzerà: “Non voglio dirlo. Il coniglio volerà in aria, poi le parole che riecheggeranno nell’arena saranno ‘Ancora’…“.

Se Fury opta per il trash talk, una sua tradizione prima di uno scontro, Usyk preferisce la calma nel pre-combattimento: “Certo. Sì, mi piace. Perché queste sono le emozioni, questi saranno i ricordi di quando saremo due vecchi, lui [Tyson] ha promesso di venire in Ucraina nel mio ranch. Berremo birra e lui dirà ‘Ti ricordi come mi hai battuto due volte’. Vorrei schiaffeggiarlo fino a fargli diventare rosse le guance. Ma tengo a mente che devo stare calmo”

Usyk ha studiato a fondo l’avversario e il modo per migliorare le proprie prestazioni, con l’obiettivo di piegare nuovamente il rivale inglese: “Non ho fatto solo qualcosa, ho fatto molto”, ha affermato. “Io e il mio team abbiamo discusso. Abbiamo trovato gli svantaggi e ci abbiamo lavorato. Non ho idea se sto migliorando, ma ho lavorato sodo. Il 21 dicembre vedremo i risultati“. Ha poi aggiunto: “L’ho trovata [la perfezione]. L’ho trovata ovunque. È complicato cercare l’ordine. Devi rimanere concentrato perché puoi sempre costruire su e giù nella tua vita e rimanere concentrato. Ho trovato il mio equilibrio. Ho trovato la mia perfezione“.

Lo sponsor dell’ucraino, Alex Krassyuk, crede che la rivincita vedrà uno schiacciante dominio di Usyk e si aspetta un evento più drammatico del precedente. Krassyuk afferma inoltre che il suo connazionale concluderà la sfida prima dei dodici round previsti, aspettandosi dunque un KO da parte del proprio pugile. “È in grado di farcela [battere di nuovo Fury], ma la vittoria verrà dal Signore. So che ha fatto tutto il possibile e che gli era richiesto, e non c’è assolutamente nulla di cui potrebbe pentirsi. Sono abbastanza sicuro che anche Tyson abbia fatto i compiti a casa e sono abbastanza sicuro che Tyson punterà alla vittoria. Questa volta sarà un combattimento molto più drammatico del precedente. Per me, questa volta non dovrebbe andare fino in fondo. Penso che il grande armadio [Fury] possa crollare con un po’ di rumore“.

La sfida è attesa per questo fine settimana, con l’incontro atteso per sabato 21 dicembre 2024 a partire dalle 19:00 italiane. L’evento potrà essere seguito in diretta e sarà messo a disposizione dalla piattaforma di DAZN. Il live inizierà alle 16:30, con diversi incontri in programma nelle ore precedenti allo scontro tra Fury e Usyk, culmine del programma di un lungo pomeriggio di pugilato. Sono attesi non solo match, ma anche undercard e la presenza di diversi talenti appartenenti a numerose categorie di peso. Non mancheranno all’appello, ovviamente, i pesi massimi.