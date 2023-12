Basket A2 2023/2024, Trapani vince il big match contro Cantù. Successi anche per Fortitudo e Forlì

Si gioca anche in A2 per quanto riguarda il nostro basket a due giorni dal Natale. Nel Gruppo Verde continua l’incredibile marcia di Trapani, arrivata alla quindicesima vittoria su sedici partite: quest’oggi a Cantà finisce 67-71 per l formazione sicula il big match di giornata. Ora la squada lombarda è distante sei punti dalla vetta e viene raggiunta da Torino, vittoriosa ieri sulla Luiss Roma. Successo per l’Urania Milano per 69-80 a Milano, mentre arriva una vittoria casalinga per Vigevano per 84-75 su Cremona. Allo scadere Rieti batte 72-71 Monferrato, mentre Treviglio ha la meglio 92-72 su Agrigento.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Nel Gruppo Rosso vincono le big: la Fortitudo e Bologna spazzia via Trieste 89-75 e resta leader insieme a Forlì, che vince in trasferta 68-80 sul campo di Rimini il derby di giornata. Continua a inseguire Udine, che in un match senza storia vince 59-92 contro Cividale. Dopo una serie di sconfitte riesce finalmente a tornare alla vittoria Cento per 71-62 contro il fanalino di coda Chiusi. Quarto successo consecutivo per Piacenza, che ha la meglio per 80-65 su Nardò.