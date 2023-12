Volley femminile, Serie A1: Conegliano batte Busto Arsizio e resta prima in classifica

Nella serata del 23 dicembre vanno in scena diverse partite valide per il tredicesimo turno di Serie A1. Conegliano vince su Busto Arsizio e mantiene la prima posizione in classifica, con l’ordine generale che non subisce grandi scossoni.

Conegliano si impone su Busto Arsizio per 3-0. Le padrone di casa vincono e convincono, conquistando il successo senza difficoltà. Il primo set termina 25-20, con Busto Arsizio quasi sempre all’inseguimento ma capace di mantenersi in partita. Nel secondo parziale di gioco, la partita vede Conegliano salire in cattedra e monopolizzare il set, che conquistano poi in 25-15. Il match si conclude con un terzo e ultimo set, in cui le padrone di casa prendono il largo in breve tempo. Inutili i tentativi delle ospiti di rimontare sul finale, con il parziale che termina 25-18. Nel frattempo, Milano batte Vallefoglia per 3-0. La formazione casalinga ha la meglio nel primo set per 25-20, per poi dettare il ritmo nei due parziali successivi. Il secondo set finisce infatti 25-13, mentre il terzo 25-10. Vince per 3-0 anche Savino Del Bene contro Bergamo. Nel primo set, le padrone di casa piegano le avversarie per 25-11, per poi combattere più intensamente nel secondo parziale, finito 25-21. Altro successo in tre set collezionato da Novara contro Roma. Il primo parziale termina, 25-10, ma il secondo si dilunga sino a toccare il 33-31. Infine, le novaresi portano a casa la vittoria ottenendo il terzo set in 25-14.

Termina al quarto set la gara tra Casalmaggiore e Chieri, vinta dalla squadra ospite 1-3. Il primo set vede le ospiti vincere per 17-25, che si confermano anche nel secondo parziale terminato 20-25. Nel terzo set la formazione casalinga si riscuote e riesce ad avere la meglio in 25-23. Infine, Chieri trionfa nel set numero quattro che si conclude 16-25. Infine, Firenze vince su Cuneo in cinque set. La squadra di casa conquista il primo parziale per 25-21 e si impone anche nel secondo per 21-17. A partire dal terzo set, però il vento cambia direzione e Firenze passa in vantaggio, conquistando il parziale per 19-25. Il quarto set vede vincere ancora le fiorentine in 20-25 e la partita si prolunga fino al quinto set, che le ospiti vincono per 9-15.