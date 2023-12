Basket A1 2023/2024, Mannion inarrestabile al debutto con Varese. Venezia supera Brescia, ok Treviso

A due giorni dal Natale la Serie A1 di basket scende in campo con ben sette incontri in attesa della sfida tra Milano e Cremona che farà da lunch match alla vigilia del 25.

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

Dopo il primo incontro del pomeriggio, Tortona e Treviso sono due squadre che arrivano in modo totalmente opposto al Natale. La squadra veneta grazie a un gran secondo tempo sbanca con il punteggio di 68-82 la cittadina piemontese e ottiene in questo modo il quarto successo consecutivo grazie ai 17 di Allen e i 16 di Olisevicius. Periodo molto complesso, invece, per la squadra di casa, che nella prima parte di gara tiene botta soprattutto grazie ai punti di Ross, ma finisce per soccombere nella seconda metà e ottiene il quarto ko di fila.

Incredibile la sconfitta dell’HappyCasa Brindisi, che davanti al pubblico di casa si è trovata sull’84-64 nel corso dell’ultimo quarto e sembrava avviata alla terza vittoria del suo campionato. Invece finisce per subire l’incredibile rimonta ospite guidata da un eterno David Logan, il quale si regala un gran bel compleanno dato che tra tre giorni compirà 41 anni. Il cestista di Chicago ne mette 26 ed è il dominatore degli ultimi minuti di regolamentari, prima che Rivers metta la tripla del pari quasi allo scadere. Poi nei supplementari ancora Logan crea il primo solco tra le due compagini e poi – dopo aver chiesto il cambio perché esausto – torna sul parquet nel finale e la chiude, con Brindisi che invece esce tra i fischi dei suoi tifosi. Ai padroni di casa non bastano i 26 punti di Sneed e i 19 di Morris.

Nel big match d’alta classifica festeggia la Reyer Venezia, che conquista la quarta vittoria negli ultimi cinque incontri, la decima in questa Serie A1. Contro Brescia finisce 86-71, con la squadra lagunare che dopo un primo tempo molto equilibrato riesce a prendere il largo nella seconda metà di partita. In un match in cui a tratti entrambe hanno litigato con i canestri del Palasport Taliercio, è Tessitori – 21 per lui sul tabellino – l’autore del parziale decisivo in favore della propria formazione. Si interrompe, invece, dopo quattro affermazioni consecutive, la striscia di Brescia, con Della Valle (16 punti) lasciato troppo solo dai compagni.

Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro la squadra allenata da Buscaglia parte meglio, ma i primi 20′ di gara sono più o meno equilibrati e si chiudono sul +8 per la squadra di casa. La buona serata della compagine marchigiana prosegue dopo l’intervallo e dopo una tripla di Bamforth il vantaggio arriva sul +15. La reazione di Varese è da grande squadra: Young e McDermott confezionano un parziale di 9-0 che riporta il match in sostanziale equilibrio. Lo stesso Young firma gli ultimi due canestri del terzo quarto e si arriva a 10′ dalla fine sul 66-61 per Pesaro. Poi, sale in cattedra un debuttante, se così vogliamo definirlo. All’esordio con la maglia di Varese, Nico Mannion è inarrestabile nell’ultimo quarto: 21 punti (26 nella partita), fa quasi tutto lui – tra triple senza senso allo scadere e penetrazioni al ferro – per trascinare i suoi al successo per 81-88.