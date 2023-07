Tour de France 2023, Caleb Ewan abbandona la corsa prima del Grand Colombier

Ormai è una regola non scritta, Caleb Ewan abbandona un grande giro prima di raggiungere la terza ed ultima settimana. Il corridore australiano della Lotto Dstny, infatti, nel corso della tredicesima tappa del Tour de France 2023, la Châtillon-Sur-Chalaronne -Grand Colombier di 137,8 chilometri, ha deciso di ritirarsi dalla corsa. La notizia, come detto, non sorprende ed è arrivata in un momento di grande sofferenza per Ewan che, già prima di arrivare al Gran Colombier, ha incassato diversi minuti di ritardo dal gruppo di testa. Il rischio taglio era concreto e così l’australiano ha preferito evitare un’ulteriore fatica, abbandonando la corsa.