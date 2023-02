Premier League, Tebas all’attacco: “Club economicamente dopati”

Con i 922 milioni di euro spesi nella finestra invernale, la Premier League si è confermata regina indiscussa del calciomercato. Numeri davvero clamorosi, anche considerando solo quelli del Chelsea, che da solo ha speso più degli altri 4 top-campionati europei messi insieme. Uno scenario che non è piaciuto affatto al presidente della Liga Javier Tebas, che sui social ha criticato il campionato inglese: “Si legge, la “forza” della Premier League, ma non è così, è una competizione basata sulle PERDITE milionarie dei club, (il loro reddito ordinario non è sufficiente per loro) la maggior parte dei club sono “economicamente drogati”“.