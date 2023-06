Potenza, sabato 24 giugno grande show per presentare maglie e abbonamenti: ospite Al Bano

Il Potenza pensa in grande e sabato prossimo alle ore 20:30 andrà in scena ‘Viva il Viviani‘, lo spettacolo dello sport, dell’informazione, della cultura, della conoscenza e dell’innovazione, organizzato dal club lucano. Nel corso dello show saranno presentate le nuove maglie della squadra che milita in Lega Pro e sarà lanciata la campagna abbonamenti per la stagione 2023-2024. Questa mattina si è tenuta una conferenza stampa presso lo stadio Viviani e il presidente del Potenza, Donato Macchia, il suo vice Angelo Chiorazzo, e i responsabili della comunicazione e delle relazioni esterne, Michele Cignarale e Federica D’Andrea, hanno illustrato il programma. Per la manifestazione a ingresso gratuito sono previste circa ottomila persone e sarà condotta dalla giornalista potentina del Tg1, Maria Soave, accompagnata dal trio comico La Ricotta. L’ospite d’onore sarà Al Bano. L’evento sarà trasmesso in diretta su La Nuova Tv.