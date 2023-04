Roma, Matic: “Con Mourinho c’è un rapporto che non si può spiegare a parole”

Il centrocampista della Roma, Nemanja Matic, nel corso di un’intervista rilasciata a Uefa.tv, ha parlato del grande rapporto che lo lega al tecnico Josè Mourinho, col quale ha già lavorato al Chelsea e al Manchester United. “Ciò che differenzia Mourinho dagli altri allenatori è la sua fame di vittorie e di trofei. È per lui che sono tornato al Chelsea. Abbiamo un rapporto speciale ed è così fin dall’inizio. Il nostro è un rapporto che non si può spiegare a parole. Siamo entrati in sintonia subito, perché a Mourinho piace la mia dedizione e il mio carattere. Lui però pretende ogni volta di più e vuole sempre che si lavori per continuare a crescere. È un onore per me il fatto che mi abbia voluto più volte nella sue squadre”.