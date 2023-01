F1, presentazione Haas 2023 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

La Haas toglie il velo alla vettura del 2023: la presentazione del team americano si terrà oggi, martedì 31 gennaio, ecco tutte le informazioni su canale, orario e diretta tv e streaming del primo passo nella nuova stagione di F1. Gli statunitensi sono i primi a svelare la monoposto per la nuova stagione, lo faranno alle ore 15 di martedì 31 gennaio. Diretta tv possibile su Sky Sport 24, con streaming su Sky Go: l’emittente potrebbe collegarsi in tempo reale, mentre su Sportface troverete le prime foto della macchina, le parole dei protagonisti e quant’altro. Possibile, se non probabile, che la stessa Haas trasmetterà sui propri account social la diretta live della presentazione.