Basket femminile, Playoff Serie A1: Venezia e Schio volano in finale, battute Campobasso e Ragusa

Saranno l’Umana Reyer Venezia e la Famila Wuber Schio a giocarsi la finale Scudetto dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket femminile. La serata di gara-2 ha infatti visto le due compagini venete confermare la propria supremazia anche in trasferta, con due successi comunque tutt’altro che scontati e agevoli. Andiamo quindi a vedere come sono andate le due sfide odierne.

La Molisana Magnolia Campobasso – Umana Reyer Venezia 63-66

L’Umana Reyer Venezia si impone anche in gara2 sul campo de La Molisana Magnolia Campobasso e vola in finale nei play-off di Serie A1 femminile 2023/24. Dopo la netta vittoria di gara1 al Taliercio, questa volta le orogranata devono sudare le proverbiali sette camicie al Pala Selvapiana per avere la meglio sulle coriacee padrone di casa, ma alla fine la spuntano 66-63. Malgrado la sconfitta la formazione molisana non ha nulla da recriminare dopo aver dato tutto e anche di più sul parquet, sfiorando addirittura un’incredibile rimonta nel finale, dopo essere stata sotto anche di 15 punti. Top scorer dell’incontro nuovamente la finlandese ex WNba Awak Kuier con 19 punti, seguita da Martina Fassina a quota 14. Dall’altra parte per Campobasso ci sono 17 punti a testa per Kunaiyi–Akpanah, che ha tenuto a galla la squadra nel primo tempo, e Blanca Quinonez Mina, che ha propiziato la rimonta nel finale insieme a Nina Dedic (14).

Passalacqua Ragusa – Famila Wuber Schio 67-68

Al Pala Minardi arriva un’altra finale per la Famila Wuber Schio, che rischia grosso inseguendo per quasi tutta la partita ma alla fine potrà giocarsi il decimo Scudetto nelle ultime 13 edizioni della Serie A1. Ragusa lotta e parte fortissimo, con un 9-3 a inizio primo quarto. Le venete faticano a contenere l’attacco delle padrone di casa, così a eccezione di uno sprazzo di Sottana sul 12-13 per il resto Ragusa conduce nel punteggio per tutto il primo tempo toccando anche il +8 e il +9 a inizio terzo quarto dopo l’intervallo. Keys e Crippa riportano sotto Schio, che inizia l’ultimo quarto in svantaggio di cinque lunghezze. L’attacco di Ragusa non è più efficace come a inizio partita (25 punti nel secondo tempo contro i 42 del primo), così la rimonta di Schio si completa nel finale di partita grazie a Guirantes e Sottana che di fatto infrangono i sogni di Ragusa. A fine partita Schio vede tre giocatrici con 12 punti: si tratta di Guirantes, Verona e Reisengerova. I 19 punti di capitan Laura Spreafico non bastano a Ragusa per l’impresa.