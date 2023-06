Basket femminile, Europei 2023: Germania e Serbia ai quarti, eliminate Slovacchia e Gran Bretagna

Gli Europei 2023 di basket femminile hanno vissuto oggi gli ultimi due spareggi, che hanno delinato il quadro completo dei quarti di finale. Un momento importante non solo per il torneo continentale, che da adesso andrà interamente in scena a Lubiana, ma anche per il regolamento che promuoverà alcune squadre al torneo pre-olimpico di Parigi e al torneo di pre-qualificazione al Mondiale 2026.

EUROBASKET DONNE 2023: CALENDARIO QUARTI DI FINALE

RISULTATI E CLASSIFICHE

CALENDARIO E PROGRAMMA COMPLETO

IL REGOLAMENTO

Il primo pass per i quarti di quest’oggi è andato alla Germania, che ha battuto la Slovacchia con il punteggio finale di 79-69. Le tedesche hanno condotto le danze fin dal primo quarto, riuscendo ad ampliare il vantaggio e infine gestirlo controllando la reazione delle slovacche. Decisiva Marie Guelich, che con 26 punti a referto e 33 di valutazione è risultata un fattore determinante nel match. Alla Slovacchia non sono bastati i 18 punti di Wrzesinski e i 16 di Jakubcova. Quarti di finale centrati anche dalla Serbia, che nella seconda e ultima partita di oggi ha superato la Gran Bretagna per 66-60 al termine di un match molto intenso e tirato in cui nessuna delle due compagini è mai riuscita a prendere il largo. 16 punti per Jovana Nogic, miglior realizzatrice delle serbe al termine di una partita che ha visto come miglior marcatrice la britannica Temi Fagbenle (20 punti).