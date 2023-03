Juventus, inchiesta Prisma: il pm Santoriello si astiene dal sostenere l’accusa

di Mattia Zucchiatti

A poche settimane dalle polemiche per un video in cui non nascondeva l’antipatia sportiva per la Juventus, il pubblico ministero Ciro Santoriello, della procura di Torino, ha deciso di astenersi dal sostenere l’accusa nel processo alla società bianconera. Nel video, diventato virale sui social, il magistrato si era concesso qualche battuta sul club torinese, a margine di un intervento in cui si soffermava su un’altra indagine sui bilanci della società (2015 e 2016) per la quale aveva chiesto l’archiviazione. La procura continuerà ad essere rappresentata dagli altri due magistrati del Pool, tra cui il procuratore aggiunto Marco Gianoglio.