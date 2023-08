Incredibile in MLB: rissa tra Ramirez ed Anderson durante Chicago-Cleveland (VIDEO)

Incredibile rissa durante il match di Major League Baseball, tra Jose Ramirez e Tim Anderson. I due, durante il match tra Chicago White Sox e Cleveland Guardians sono venuti alle mani in una vera e proprio maniera pugilistica, con i compagni di entrambi gli atleti costretti ad intervenire per dividere i due litigiosi. Ecco il video dell’accaduto.

Jose Ramirez with a MEAN right hand right to Tim Anderson’s jaw pic.twitter.com/5hZBF8gvJy

