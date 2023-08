Highlights ciclismo, Mondiali Glasgow 2023: trionfo di Van der Poel (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 16

Gli highlighs della prova in linea elite maschile, valevole per i Mondaili 2023 di ciclismo di Glasgow, in cui l’olandese Mathieu Van der Poel ha conquistato il titolo battendo rivali del calibro di Tadej Pogacar, Wout Van Aert e Tadej Pocagar; decimo posto per uno strepitoso Alberto Bettiol. Ecco il video dei momenti salienti e della azioni migliori della corsa.