Ciclismo, van der Poel: “Mondiale mio primo obiettivo, ho quasi completato il cerchio”

Mathieu van der Poel, vincitore della prova in linea élite sulle strade di Glasgow, ha dichiarato: “Il Mondiale era uno dei miei più grandi obiettivi, nella mia carriera ho quasi completato il cerchio dei successi. Ho ottenuto le vittorie più importanti su strada, non avrei mai potuto immaginarlo”.Poi ha concluso: “Sapevo che avrei dovuto attaccare nel momento più duro della corsa, nel finale mi sentivo benissimo, non mi aspettavo di prendere subito quel vantaggio, ma è stato fondamentale. Mi ha permesso di vincere nonostante la caduta”.