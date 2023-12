Baseball, Mlb: i Los Angeles Dodgers ingaggiano Ohtani, contratto da 700 milioni in dieci anni

Attraverso un post sul suo profilo Instagram, Shohei Ohtani ha annunciato che il prossimo anno vestirà la maglia dei Los Angeles Dodgers. Il giapponese, considerato uno dei giocatori più forti della storia del baseball, ha firmato un contratto di dieci anni per un totale di 700 milioni di dollari. Si tratta di un accordo storico in quanto il più remunerativo di sempre: battuto il precedente primato dei 426,5 milioni incassati da Mike Trout.

Di seguito il messaggio completo: “A tutti i tifosi e a tutti quelli coinvolti nel mondo del baseball, mi scuso per aver impiegato così tanto tempo a prendere una decisione. Ho deciso di scegliere i Dodgers come prossima squadra.

Innanzitutto, vorrei esprimere la mia sincera gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione Angels e ai tifosi che mi hanno sostenuto negli ultimi sei anni, nonché a tutti coloro che hanno partecipato a ogni squadra che hanno partecipato a questo processo di negoziazione. Soprattutto ai fan degli Angels che mi hanno sostenuto in tutti gli alti e bassi, il vostro sostegno e il vostro tifo sono stati tutto per me. I sei anni trascorsi con gli Angeli rimarranno impressi nel mio cuore per sempre.

E a tutti i tifosi dei Dodgers, mi impegno a fare sempre ciò che è meglio per la squadra e continuare sempre a dare tutto me stesso per essere la migliore versione di me stesso. Fino all’ultimo giorno della mia carriera da giocatore, voglio continuare a lottare in avanti non solo per i Dodgers, ma per il mondo del baseball.

Ci sono alcune cose che non possono essere trasmesse per iscritto, quindi vorrei riparlarne in una successiva conferenza stampa.

Grazie mille”