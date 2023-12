Pagelle Inter-Udinese 4-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Inter-Udinese, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. A San Siro primo tempo impressionante dei ragazzi di Simone Inzaghi che colpiscono subito un palo con Lautaro Martinez e poi Dimarco si divora la palla dell’1-0. L’Udinese si fa pericoloso con due contropiedi e con una bella occasione pere Pereyra, ma è solo un’illusione. L’Inter dilaga sul finire del primo tempo: Calhanoglu su rigore, Dimarco con un gran sinistro e poi Thuram fissano il punteggio sul 3-0. Nella ripresa è una non partita, l’Udinese si accontenta di non prendere un’imbarcata, l’Inter amministra senza problemi. E nel finale Lautaro Martinez firma il poker. Inter ancora capolista.

LE PAGELLE E I VOTI

INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6.5, Acerbi 6.5, Bastoni 6.5 (10’st Carlos Augusto 6); Darmian 6, Barella 6.5, Calhanoglu 7 (26’st Asllani 6), Mkhitaryan 7 (34’st Sensi sv), Dimarco 7 (26’st Cuadrado 6); Thuram 6.5 (10’st Arnautovic 6), Lautaro Martinez 7.5. In panchina: Di Gennaro, Audero, Klaassen, Frattesi, Agoumè, Stabile, Sanchez. Allenatore: Inzaghi 7.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri 6; Ferreira 5, Kabasele 5, Perez 5; Ebosele 5.5 (16’st Lovric 5.5), Samardzic 5.5 (16’st Kristensen 5.5), Walace 5, Payero 5.5 (41’st Zarraga sv), Zemura 5 (41’st Ehizibue sv); Pereyra 5; Lucca 5.5 (30’st Thauvin sv). In panchina: Okoye, Padelli, Masina, Guessand, Quina, Kamara, Aké, Tikvic, Camara, Pafundi. Allenatore: Cioffi 5.5.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi 6.

RETI: 37’pt Calhanoglu su rig., 41’pt Dimarco, 43’pt Thuram; 40’st Lautaro Martinez.

NOTE: spettatori 71.874.

Ammoniti: Joao Ferreira, Inzaghi, Cioffi.

Angoli: 6-1 per l’Inter.

Recupero: 2′; 4′.