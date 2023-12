Liga 2023/2024: Sociedad facile in casa del Villareal, Siviglia ko a Maiorca

Oggi si sono giocati i match validi per la 16ª giornata di Liga 2023/2024. La Real Sociedad domina in casa del Villareal. Al de la Ceramica finisce 3-0 per la squadra di Alguacil dopo le reti tra il 38′ e il 45′ di Merino, Zubimendi e Kubo. Ottimi segnali per i biancoblù in vista della sfida decisiva di Champions contro l’Inter. Sociedad che sale al quinto posto con 29 punti, Villareal fermo a 16 punti in un’anonima 13ª posizione. Il Las Palmas conferma l’ottima annata e vince 1-0 in trasferta contro l’Alaves. Decisivo il gol di Rodriguez al 31′. Nonostante l’assedio finale, la squadra di Garcia va ko in casa dopo oltre due mesi, 0-2 con l’Osasuna l’1 ottobre. Las Palmas che sale all’ottavo posto con 24 punti. Alaves 12° con 16 punti. Continua a mancare la vittoria in campionato al Siviglia, 26 settembre 5-1 all’Almeria, che cade in casa del Maiorca per 1-0. Decide il gol di Larin all’11’, che basta ai padroni di casa per mettere in fila il terzo risultato utile consecutivo dopo i pareggi con Alaves e Cadice. Maiorca che sorpassa proprio il Siviglia e sale a 14 punti in 15ª posizione. La squadra di Alonso resta ferma a 13 punti al 16° posto.