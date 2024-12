Contratto record per Juan Soto Il 26enne dominicano ha firmato per i New York Mets il contratto più oneroso di sempre, impegnandosi per 15 anni alla cifra record di 765 milioni di dollari, quasi 725 milioni di euro. Superati i 700 milioni per 10 anni che il giapponese Shohei Ohtani aveva firmato l’anno scorso con i Los Angeles Dodgers. Secondo quanto afferma ‘Espn’, l’accordo sottoscritto da Soto non prevede dilazioni di pagamento come quello di Ohtani e prevede clausole che potrebbero portarlo a guadagnare oltre 800 milioni di dollari.