“Ogni tanto ci sentiamo, in fondo lui è un ex sciatore. Ci voleva uno come lui, ho sognato anni fa che sarebbe arrivato qualcuno in grado di diventare il numero uno del mondo, ed ecco qua Jannik. In questo anno di Olimpiadi e Paralimpiadi, per lo sport italiano i suoi Slam sono qualcosa di inavvicinabile”. Queste le parole di Alberto Tomba in un’intervista a Repubblica sull’anno memorabile di Jannik Sinner e del tennis italiano. “Marco Odermatt è il più forte degli ultimi anni – prosegue la leggenda dello sci alpino italiano – Hirscher era il più forte di tutti prima del suo arrivo.Il suo incidente capita. Sofia Goggia è veramente forte, dopo gli infortuni prende, riparte, rivince, ha un bel fisico. Ma abbiamo anche Federica Brignone e Marta Bassino, le donne sono quelle forti, mentre continuiamo ad aspettare un erede di Tomba”.