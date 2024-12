“È tutto spettacolare, uno show. Sono molto contento di aver conosciuto Charles. È stato emozionante perché ci scriviamo spesso ma non ci eravamo mai visti. Seguo la Formula 1 dai tempi di Schumacher. Quando ha avuto l’incidente sugli sci mi colpì molto. Verstappen di sicuro negli ultimi anni ha avuto una costanza e una solidità incredibili. Così, direttamente dal paddock di F1 ad Abu Dhabi, il numero 1 del mondo Jannik Sinner, in un’intervista concessa a La Stampa. “Questa è stata la mia prima stagione al massimo. L’obiettivo è rimanere costanti e cercare di essere competitivi a lungo. Wimbledon è il torneo in cui ho più rimpianti perché stavo giocando molto bene ma ho perso con Medvedev. Non sono stato bene prima della partita”, conclude l’altoatesino.