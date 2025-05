3-1 con tanto di ennesima rimonta per il Milan contro il Bologna a cinque giorni dalla finale di Coppa Italia. E quella di mercoledì prossimo sarà una partita in cui, ironia del calendario, le due squadre si ritroveranno di fronte l’una contro l’altra a Roma per conquistare un trofeo che per la squadra di Conceicao sarebbe il secondo in pochi mesi, mentre per i ragazzi di Italiano sarebbe storico, perché gli emiliani non riempiono la propria bacheca dall’Intertoto del 1998.

Nel match di campionato, utile principalmente per gli ospiti che hanno però rallentato nelle ultime settimane e rischiano ora forse di dire addio alla lotta per la Champions League, anche se si sfidano tra loro nel giro di tre giorni le quattro squadre che li precedono in classifica, è il Milan ad avere la meglio. Passa però in vantaggio la formazione emiliana con il solito Orsolini, tredici gol in Serie A e posizione numero cinque della classifica marcatori, ma sempre nel secondo tempo, anche grazie ai cambi, arriva il ribaltone. A pareggiare i conti è Santiago Gimenez, al quale evidentemente questi subentri e le mancate titolarità sembrano giovare nell’ultimo periodo, mentre il raddoppio dei padroni di casa è firmato da Capitan America, oggi Capitan Harlow in virtù dei cognomi delle madri dei calciatori sulle magliette per celebrare la festa della mamma. L’attaccante messicano firmerà poi anche la doppietta personale, la prima nel calcio italiano, con un tiro a giro di giustezza da dentro l’area in pieno recupero: cala così il sipario sulla contesa. E diventano così 22 i punti recuperati dal Diavolo da situazione di svantaggio, nessuna squadra ha fatto meglio in Italia.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

MILAN (3-4-2-1): Maignan 7; Tomori sv (14′ pt Thiaw 6), Gabbia 6, Pavlovic 5 (20′ st Chukwueze 7); Jimenez 5.5 (20′ st Walker 6), Loftus-Cheek 5.5 (33′ st Musah 6.5), Reijnders 6, Hernandez 5.5; Pulisic 7, Joao Felix 6.5; Jovic 5 (20′ st Gimenez 7.5). In panchina: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Abraham, Camarda. Allenatore: Conceicao 7.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; De Silvestri 5.5, Beukema 5, Erlic 6 (31′ pt Lucumí 5), Lykogiannis 5.5; Moro 5.5 (35′ st El Azzouzi sv), Freuler 5.5; Orsolini 7 (16′ st Cambiaghi 5.5), Pobega 6 (16′ st Aebischer 5.5), Dominguez 6; Dallinga 6.5 (16′ st Castro 5.5). In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Calabria, Casale, Miranda, Fabbian, Ferguson. Allenatore: Italiano 5.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli 6.

RETI: 4′ st Orsolini, 28′ st Gimenez, 34′ st Pulisic, 47′ st Gimenez.

NOTE: cielo sereno, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Lucumí, Loftus-Chek, Joao Felix, Castro. Angoli: 4-3 per il Bologna. Recupero: 3′; 5′.