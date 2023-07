Serie C, Zeman non si nasconde: “Il Pescara parte per vincere”

Zdeněk Zeman non è un uomo solito a nascondersi e non lo ha fatto nemmeno nella conferenza stampa di presentazione della stagione 2023-24 del Pescara in quel dell’Ekk Hotel. Il tecnico boemo, infatti, ha dichiarato come l’ambizione e l’obiettivo del Delfino deve essere sempre quello della vittoria del campionato.

Queste le parole di Zeman: “Sono rimasto a Pescara perché mi trovo bene ed ho ancora tanto entusiasmo. Io voglio vincere. Noi dobbiamo partire solo per vincere, poi dipende da come andrà la stagione. Questa squadra può divertire. Siamo all’inizio ed è difficile valutare ma l’inizio promette bene. Stiamo lavorando anche se la rosa al momento è incompleta. La società sa tutto e dove intervenire. Speriamo di riuscire a fare quello che non siamo riusciti a fare l’anno scorso“.

Il direttore sportivo Delli Carri, inoltre, ha aggiunto: “Partiamo per fare bene. Non sappiamo ancora in quale girone giocheremo anche se per me sono tutti e tre uguali e presentano le stesse difficoltà. La squadra non la faremo in base al girone nel quale verremo collocati ma solo sulle esigenze del mister e della rosa“.

In conclusione, il presidente Sebastiani: “Fin quando non si chiarirà la situazione dei ripescaggi, non ci saranno i gironi. Sicuramente si slitterà con l’inizio della stagione di almeno una settimana. Purtroppo le regole sono queste e mettono in difficoltà ogni inizio anno. Su Rafia e Lescano bisogna partire dal presupposto che non ci sono soldi in questo mercato. Per la prima volta, non abbiamo assilli per cui possiamo lavorare tranquillamente. Stiamo cercando di fare un colpo importante alla Rafia, se ci riesce“.