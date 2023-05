La F2 fa tappa a Imola: Pourchaire al comando, Vesti e Iwasa inseguono

Il campionato di Formula 2 tornerà ad Imola, dopo tre settimane di stop e il weekend potrebbe rivelarsi cruciale per la classifica. Al momento, in testa alla classifica piloti, c’è il pilota dell’ART Theo Pourchaire, con 65 punti. Il francese, ormai al suo terzo anno nella categoria, deve però guardarsi le spalle da Frederik Vesti della Prema, che con 62 punti è pronto a scavalcarlo. Sull’ultimo gradino del podio si trova Ayumu Iwasa, il napponico membro dell’Academy Red Bull, che vanta 58 punti, rimasti invariati dopo l’ultimo weekend a Baku a causa del doppio zero collezionato.

La quarta posizione è invece occupata dal pilota più chiacchierato del momento, il 2005 Oliver Bearman del vivaio Ferrari, che però risulta avere solo 41 punti, dopo i primi round complicati. Il campionato, che come di consuetudine risulta essere molto combattuto nel midfield, presenta diversi nomi interessanti: il norvegese Dennis Hauger, vincitore della Formula 3 2021, l’attuale campione di F3, Victor Martins, ma anche talenti pronti a brillare, come Jack Doohan e Arthur Leclerc.

Nel campionato costruttori, è invece la Prema a dominare la classifica con 103 punti, davanti alla Dams con 92 e all’ART Grand Prix con 82, ma la stagione è ancora molto lunga. Il fine settimana del Gran Premio di Imola vedrà svolgersi le due tradizionali gare di F2, che potrebbero cambiare totalmente l’attuale classifica.