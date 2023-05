Fiorentina-Basilea: il prefetto di Firenze vieta la vendita di alcolici in vetro e bombole spray

Il prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, in vista del match di Conference League tra Fiorentina e Basilea, in programma giovedì 11 maggio, ha adottato un provvedimento di divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e bevande in contenitori in vetro e/o lattine, nonché di bombolette spray contenenti principi urticanti, valevole in alcune aree comunali.

Come riferito dalla prefettura, il provvedimento che va dalle ore 9 dell’11 maggio alle ore 1 del 12 maggio 2023 prevede “il divieto di vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati nel centro storico Patrimonio Mondiale Unesco”.