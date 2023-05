Bayern Monaco, Hainer sull’esonero di Kahn e Salihamidzic: “Segnali poco incoraggianti, abbiamo deciso di cambiare”

Il presidente del Bayern Monaco Herbert Hainer ha parlato dell’esonero di Kahn e Salihamidzic: “La stagione non è andata come speravamo. Abbiamo riscontrato segnati poco incoraggianti e abbiamo deciso di separarci da Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic. Jan-Christian Dreesen conosce l’attività a fondo, è estremamente popolare tra il personale ed è un fattore di stabilità. Siamo molto felici di averlo nominato CEO. Inizieremo la nostra ricerca di un successore per la posizione di membro del consiglio di amministrazione per l’area sportiva. Innanzitutto siamo felicissimi di essere riusciti a vincere il titolo. E’ un grande merito per la squadra che hanno continuato a crederci fino alla fine”