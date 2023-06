Champions League, Inter: maxischermo al Meazza, biglietti in vendita a 20 euro

L’Inter comunica che sono da ora in vendita dei biglietti per assistere alla finale di Champions League allo stadio Giuseppe Meazza. Domani, sabato 10 giugno, Manchester City e Inter si sfideranno all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul. Per l’occasione, in corrispondenza del primo anello arancio dello stadio Giuseppe Meazza, è stato montato un maxischermo per offrire ai tifosi la visione della partita nel loro stadio: più di 400 metri quadrati per non perdere neanche un attimo o un’emozione della sfida. I nuovi biglietti a disposizione saranno esclusivamente per la sezione parterre e saranno in vendita al prezzo di 20 euro. Sarà possibile acquistare esclusivamente su Vivaticket.