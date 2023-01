Rally Dakar 2023, risultati e classifica seconda tappa: Klein primo tra le moto, Al-Attiyah e Sainz tra le auto

I risultati e la classifica della seconda tappa del Rally Dakar 2023, che è proseguito oggi con i 430 km di prova speciale da Sea Camp ad Alula (589 km complessivi da percorrere). Tra le moto la vittoria di giornata è andata a Mason Klein, che in sella alla KTM del Team Bass World ha preceduto Buhler di 1’09” e Howes di 1’13”. Per la maggior parte della giornata è stato in testa Daniel Sanders, che però avrebbe rallentato volutamente nel finale per evitare di essere l’apripista della tappa di domani. Un successo che consente a Klein di portarsi anche in testa alla classifica generale, che vede lo statunitense davanti all’australiano Price (KTM) e lo spagnolo Barreda (Honda). Miglior italiano dopo due tappe è Paolo Lucci (KTM), che si trova al 24° posto.

Tra le auto invece prosegue il duello tra Carlos Sainz Sr e Nasser Al-Attiyah. Quest’ultimo si è imposto con la sua Toyota nella frazione di oggi, precedendo l’olandese Van Loon di 14 secondi proprio lo spagnolo su Audi di 5’05”. Quarto posto di giornata per il francese Mathieu Serradori (Century Racing Factory Team). In classifica generale Sainz rimane in testa con un vantaggio di 2’12” su Al-Attiyah, mentre è già più staccato il terzo classificato che è proprio Serradori con un ritardo di oltre 24 minuti.