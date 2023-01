Bologna, Motta: “Felici di ripartire contro la Roma. Siamo pronti”

Antivigilia di campionato per il Bologna di Thiago Motta che affronterà la Roma, quest’ultimo ha infatti parlato nella consueta conferenza stampa per-partita. “Stiamo bene e siamo pronti a ripartire in uno stadio che sarà pieno. Sarà una bella partita da giocare, siamo contenti di poter competere subito contro una squadra come la Roma”. Sul ritiro pre ripartenza ha affermato: “Abbiamo lavorato sulle carenze e qualità singole e di gruppo. Ho l’ossessione di migliorare sempre il gruppo. Mercato? Sappiamo dove vogliamo migliorarci e come possiamo farlo. Siamo ambizioni, e abbiamo le idee chiare di quello che abbiamo davanti”. Poi sui suoi giocatori ha dichiarato: “Pyythia è un giocatore di cui sono molto contento. Sta dimostrando grandi qaulità giorno per giorno. Zirkzee invece non è disponibile, così come Barrow, De Silvestri e Bonifazi, ma abbiamo tanti giocatori di qualità su cui contare”.