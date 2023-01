Atp Auckland 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 11 gennaio

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 11 gennaio per l’Atp 250 di Auckland 2023. Inizia il secondo turno, ed ecco quindi che in campo scendono anche Casper Ruud e Cameron Norrie, che avevano beneficiato del bye al primo turno. Nessun italiano in gara, dopo l’eliminazione di Fabio Fognini, che sarà comunque impegnato nel doppio con Simone Bolelli. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTRE COURT

Dalle 00:00 – Brooksby vs (3) Schwartzman

a seguire – Lehecka vs (2) Norrie

a seguire – Eubanks vs Goffin

Non prima delle 07:00 – (1) Ruud vs Munar OR Djere

a seguire – Lestienne vs (Q) Barrere

GRANDSTAND

Dalle 23:00 – Wolf vs Giron

a seguire – (LL) Souza vs Gasquet

a seguire – Shelton vs Halys

COURT 2

Dalle 23:00 – (3) Fognini/Bolelli vs Erler/Miedler