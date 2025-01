Continua la crescita del basket italiano in Italia. Per quanto riguarda la Serie A 2024/2025, si confermano stabili i dati degli spettatori medi con quasi 4000 di appassionati in media presenti negli stadi (più precisamente 3964 spettatori medi). Ad aumentare è la percentuale di riempimento degli impianti che passa dal 73% della scorsa stagione al 75.8% della attuale, con 7 società sopra l’80%.

Le statistiche

L’EA7 Armani Milano guida la classifica per affluenza con 8.530 spettatori di media, seguita dalla neopromossa Trieste con 5.668 spettatori a partita e dalla Virtus Bologna (5.445). La Trapani Shark conduce la classifica della percentuale di riempimento della capienza con il 97.1%. Alle sue spalle la Dolomiti Energia Trentino (96.8%) e l’Umana Reyer Venezia (94.8%). Supera il 90% di riempimento anche una quarta squadra, la Germani Brescia (90.6%). Gli incassi della Serie A Unipol nel girone di andata raggiungono quota 7.051.312€, per una media di 58.761 euro a incontro. Guida la classifica l’EA7 Emporio Armani Milano superando il milione di euro (1.017.126 euro, 127.141 di media). Seguono la Trapani Shark con 777.068 euro e la Pallacanestro Trieste con 712.580 Infine, sono tutte di Milano le cinque gare con maggior affluenza: la prima è EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna con 10.869 spettatori.

Il commento del presidente della Lega Basket

“Il dato del girone di andata, in linea con quello quello scorso campionato, evidenzia l’importante gradimento del pubblico nei confronti dello spettacolo della nostra serie A e premia il lavoro dei nostri club che stanno lavorando duramente per riportare e mantenere nel tempo il pubblico nei palasport. È rilevante soprattutto il dato relativo al riempimento che ribadisce la necessità di una politica di adeguamento della impiantistica che sostenga i club e le istituzioni locali in progetti che permettano di accogliere nei palazzetti un numero sempre maggiore di persone, creando al contempo le condizioni per migliorare la loro esperienza”, commenta il numero uno della Serie A Umberto Gandini.

La classifica aggiornata

Germani Brescia 24pt (12V, 3P) Trapani Shark 22pt (11V, 4P) Dolomiti Energia Trentino 22pt (11V, 4P) Virtus Segafredo Bologna 22pt (11V, 4P) EA7 Emporio Armani Milano 20pt (10V, 5P) UNAHOTELS Reggio Emilia 18pt (9V, 6P) Bertram Derthona Tortona 18pt (9V, 6P) Pallacanestro Trieste 18pt (9V, 6P) Nutribullet Treviso Basket 14pt (7V, 8P) Umana Reyer Venezia 14pt (7V, 8P) Openjobmetis Varese 12pt (6V, 9P) Banco di Sardegna Sassari 12pt (6V, 9P) Givova Scafati 8pt (4V, 11P) Estra Pistoia 6pt (3V, 12P) Vanoli Basket Cremona 6pt (3V, 12P) Napoli Basket 4pt (2V, 13P)

Dove seguire il meglio del basket italiano

Per seguire passo passo tutta la stagione, come lo scorso anno Dazn trasmetterà tutte le partite del campionato. Allo stesso modo, sempre sulla scia delle passate edizioni, due partite saranno visibili sui canali Eurosport, disponibili anch’essi su Dazn ma anche su Sky e sulla relativa piattaforma streaming, Sky Go. Infine, una partita per ogni turno, solitamente quella nello slot delle 18:15 della domenica, verrà trasmessa in tv in chiaro su DMAX.