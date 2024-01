Sci alpino, discesa libera maschile Kitzbuhel 2024: nebbia crea problemi, partenza slitta alle 12:30

La nebbia sta causando problemi agli organizzatori della discesa odierna di Kitzbuhel. Per ora slitta di almeno un’ora, dalle 11.30 alle 12.30, la partenza della gara sulla pista austriaca, valida per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Decisione presa appunto per la troppa nebbia presente nella parte alta della pista, dove è posto il cancelletto di partenza. Alle 11.30 è previsto un nuovo check.