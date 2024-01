Formazioni ufficiali Senegal-Gambia: Coppa d’Africa 2024

Le formazioni ufficiali di Senegal-Gambia, match della fase a gironi della Coppa d’Africa 2024. In una competizione che sta già regalando tante sorprese, Mané e compagni non potranno sottovalutare un avversario ostico come il Gambia, che parte sfavorito ma venderà cara la pelle pur di strappare almeno un punto ai più quotati rivali. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; Camara, Diallo, Gueye; Sarr, Diallo, Mané. Allenatore: Cissé.

GAMBIA (4-2-3-1): Gaye; Janko, Gomez, Colley, Touray; Adams, Manneh; Barrow, Darboe, Minteh; Sowe. Allenatore: Saintfiet.