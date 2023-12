Sorteggio ottavi di finale Champions League 2023/2024 oggi in tv: data, orario e diretta streaming

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming del sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2023/2024, che vedrà protagoniste anche tre squadre italiane, Inter, Napoli e Lazio. Per tutte e tre le squadre c’è il rischio di incorrere in una super sfida contro una delle grandi squadre europee, come Manchester City e Real Madrid. Un sorteggio quindi atteso per capire quali saranno le prossime grandi notte europee della Coppa più importante del vecchio continente. Il sorteggio andrà in scena alle ore 12:00 di lunedì 18 dicembre e sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport 24, mentre lo streaming sarà garantito da SkyGo. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà diversi approfondimenti.

REGOLAMENTO