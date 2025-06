Arriva la decisione ufficiale del Tribunale Federale Nazionale della Federcalcio sul playout di Serie B tra Salernitana e Sampdoria.

Si sta ricomponendo il caos creatosi in Serie B dopo l’indagine e successiva penalizzazione del Brescia. Quest’ultimi, infatti, nonostante una salvezza conquistata, hanno ricevuto 4 punti di penalizzazione a causa di un’irregolarità commessa dal club nel pagamento di stipendi e contributi. Altri 4 punti verranno scontati nella successiva stagione.

Tale decisione ha scombussolato tutti a poche settimane dai playout, con la Salernitana che si è vista modificare l’avversario da affrontare, e la Sampdoria che è passata dall’inferno al purgatorio in poco tempo. I blucerchiati, retrocessi sul campo, sono stati protagonisti in prima linea della rivoluzione della classifica, che li ha visti salire di una posizione.

Caos che, però, non si era concluso fino ad oggi. La Salernitana ha infatti presentato ricorso per bloccare il playout vista la presunta irregolarità causata dalle decisioni arrivate solo dopo la fine del campionato regolare. Nella giornata di oggi, il Tribunale Federale Nazionale della Federcalcio ha dato la sua decisione definitiva.

Playout Serie B, ricorso bocciato: Salernitana-Sampdoria si giocherà

La Salernitana aveva presentato ricorso per bloccare i playout previsti per il 15 e il 20 giugno, rispettivamente a Genova e Salerno. Il Tribunale Federale ha sentenziato come il ricorso sia nullo, e dunque le due sfide devono necessariamente essere svolte nelle date prestabilite.

Doccia fredda per la Salernitana, che però ha ancora le sue carte da giocare. I granata possono infatti appellarsi alla Corte d’Appello Federale, per far analizzare ai giudici il dispositivo che ha sancito le decisioni e successivi playout modificati, e per comprendere se è stato tutto eseguito nel modo corretto.

In caso di ko nel doppio confronto, vi è anche la possibilità di rivolgersi al Tar e al Consiglio di Stato e, in caso di successo nel ricorso, essere ammessi in Serie B in sovrannumero.