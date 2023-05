Oggi in tv Diamond League Rabat 2023 atletica: programma, orari e diretta streaming

Tutto pronto per la Diamond League di Rabat 2023 di atletica leggera: ecco le informazioni per seguire tutte le gare della seconda tappa del circuito mondiale. Dopo il forfeit di Marcell Jacobs a causa di una lieve sciatalgia, l’Italia sarà rappresentata da quattro atleti. Grande attesa per l’esordio all’aperto del bronzo mondiale in carica del salto in alto Elena Vallortigara, mentre in pista scenderanno i mezzofondisti Osama Zoghlami (bronzo europeo dei 3000 siepi), Ludovica Cavalli sui 1500 metri e Catalin Tecuceanu negli 800 metri. L’appuntamento è a partire dalle ore 19.37 italiane di domenica 28 maggio.

STREAMING E TV – L’evento sarà visibile in diretta tv dalle ore 20.00 alle ore 22.00 per gli abbonati su Sky Sport Uno (e in streaming su Sky Go e Now), ma anche in chiaro su Rai Sport + HD (e in streaming su Rai Play). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati. Di seguito, il programma dettagliato delle gare della Diamond League di Rabat 2023 con gli orari italiani (un’ora in più rispetto al Marocco).

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA

ATLETICA, CALENDARIO COMPLETO 2023: TUTTE LE DATE

Programma Diamond League Rabat 2023

DOMENICA 28 MAGGIO

19.37 Getto del peso femminile

20.04 400m ostacoli femminili

20.05 Salto in alto femminile

20.15 800m maschili

20.27 Lancio del disco maschile

20.29 110m ostacoli maschili

20.38 1500m femminili

20.38 Salto triplo femminile

20.52 400m maschili

21.02 200m femminili

21.11 1500m maschili

21.25 100m maschili

21.35 800m femminili

21.46 3000m siepi maschili