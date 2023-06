Oggi in tv Diamond League Parigi 2023 atletica: programma, orari e diretta streaming

Tutto pronto per la Wanda Diamond League di Parigi 2023 di atletica leggera: ecco le informazioni per seguire tutte le gare della quarta tappa del circuito mondiale. Archiviata la tappa italiana intitolata alla leggenda Pietro Mennea, gli azzurri tornano in pista e in pedana per confrontarsi con alcuni dei migliori atleti al mondo. L’Italia si presenta al via con 11 atleti, fra cui spiccano il bronzo mondiale del salto in alto Elena Vallortigara e il campione olimpico Marcell Jacobs, atteso al debutto dopo gli ultimi forfeit causa infortunio. Occhi puntati anche sulla 4×100 maschile (in programma alle 20.37, ma non valida ai fini delle classifiche di Diamond League), con l’Italia che schiera i campioni olimpici Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu e uno tra Marco Ricci e Matteo Melluzzo per la seconda frazione. L’appuntamento è a partire dalle ore 18.57 di venerdì 9 giugno allo stadio Charlety della città transalpina sede dei prossimi Giochi Olimpici.

STREAMING E TV – L’evento sarà visibile in diretta tv dalle ore 21.00 alle ore 23.00 per gli abbonati su Sky Sport Arena (e in streaming su Sky Go e Now), ma anche in chiaro su Rai Tre (e in streaming su Rai Play). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari delle gare della Diamond League di Parigi 2023.

GLI AZZURRI PER PARIGI

ATLETICA, CALENDARIO COMPLETO 2023: TUTTE LE DATE

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024 DI ATLETICA: COME FUNZIONANO

Programma Diamond League Parigi 2023

VENERDI’ 9 GIUGNO

18.57 Getto del peso femminile

19.35 Salto in alto femminile

20.12 110m ostacoli maschili – Batteria A

20.15 Lancio del Disco femminile

20.20 Salto con l’asta femminile

20.21 110m ostacoli maschili – Batteria B

21.04 400m ostacoli maschili

21.15 800m femminili

21.19 Salto in lungo maschile

21.24 5000m femminili

21.42 Giavellotto femminile

21.52 110m ostacoli maschili – Finale

22.02 400m femminili

22.12 100m maschili

22.22 200m femminili

22.32 3000m siepi maschili

22.51 800m maschili