Mondiali indoor atletica Glasgow 2024: Carmassi in semifinale nei 60 ostacoli, oro a Lafond nel salto triplo

In archivio la sessione mattutina della giornata di domenica 3 marzo per quanto riguarda i Mondiali indoor di atletica leggera 2024, in corso di svolgimento a Glasgow. Due le azzurre impegnate, vale a dire Giada Carmassi e Veronica Besana, ma una sola ha proseguito il suo cammino. Nelle batterie dei 60 ostacoli, Carmassi ha corso in 8.03 ed ha staccato il pass per le semifinali; niente da fare invece per Besana, il cui 8.15 (28° tempo complessivo) non le ha consentito di andare avanti. Appuntamento stasera alle ore 20:40.

ITALIANI IN GARA OGGI

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

CALENDARIO COMPLETO DEI MONDIALI

CALENDARIO COMPLETO ATLETICA 2024: TUTTI GLI EVENTI

ATLETICA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

Mattinata dedicata poi alle ultime batterie (senza italiani), ma anche a due finali. La prima, quella del salto triplo femminile, l’ha vinta l’atleta della Dominica Thea Lafond con la misura di 15.01. Sul podio anche la cubana Perez Hernandez (seconda con 14.90) e la spagnola Peleteiro-Compaoré (terza con 14.75). Nell’atto conclusivo del salto in alto maschile (senza Gianmarco Tamberi, ricordiamo), a trionfare è stato il neozelandese Hamish Kerr, che ha superato tutte le misure fino a 2.31 senza commettere neppure un errore. Si sono fermati invece a quota 2.28 lo statunitense McEwen (argento) e il sudcoreano Woo (bronzo).