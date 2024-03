Sci di fondo: altro successo di Klaebo nella sprint di Lahti, ottimo quinto Pellegrino

Vince ancora Johannes Klaebo, che nella sprint di Lahti trova la vittoria numero 86 in carriera nella Coppa del Mondo di sci di fondo. Sulle nevi finniche si conferma senza rivali il campione di Trondheim, che mette in fila il francese Lucas Chanavat, l’unico capace di tenergli testa. Terzo gradino del podio per lo svizzero Valerio Grond grazie ad una strepitosa parte finale. Chiude in quinta posizione Federico Pellegrino, che nella corsa al podio non riesce a trovare spazio per inserirsi e viene sopravanzato anche dall’altro norvegese Even Northug. Per quanto riguarda gli altri azzurri, fuori ai quarti di finale sia Michael Hellweger, 19esimo, che Riccardo Bernardi, 24esimo.

Nella prova femminile successo della norvegese Kristine Skistad davanti alla tedesca Coletta Rydzek, al primo podio in carriera. Completa il podio la svedese Maja Dahlqvist, la svedese ha regolato le compagne di squadra Svahn e Sundling sul rettilineo conclusivo. Le tre ragazze italiane presenti in qualificazione (Nicole Monsorno, Caterina Ganz e Nadine Laurent) non sono riuscite a superare il taglio e approdare alle batterie.