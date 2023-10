Mondiali corsa su strada Riga 2023: record italiano per Battocletti, quinta nei 5 km

Mattinata da incorniciare per Nadia Battocletti, che nei Mondiali di corsa su strada di Riga 2023 ottiene un prestigioso quinto posto nei 5 km e migliora il record italiano. 14:45 il crono dell’azzurra, capace di ritoccare di circa mezzo minuto il primato nazionale (15:13, stabilito proprio da lei stessa nel 2022) e di sfiorare addirittura il record europeo (14:44 dell’olandese Hassan). Non è bastato però per piazzarsi in zona medaglia, dove a fare la voce grossa sono state le atlete keniane ed etiopi.

ATLETICA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

CALENDARIO ATLETICA 2023: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI

Oro a Beatrice Chebet (Kenya) in 14:35 davanti alla connazionale Lilian Rengeruk (14:39). Terza Ejgayehu Taye (Etiopia) in 14:40 davanti alla connazionale Medina Eisa (14:41). Battocletti è comunque la migliore atleta europea e porta a casa tante sensazioni positive da questa gara. La cosa più importante è essersi messa definitivamente alle spalle la delusione dei Mondiali di Budapest, già parzialmente compensata dalla vittoria dei 10 km su strada a Pescara lo scorso 10 settembre con tanto di record italiano. Ventiduesimo posto infine per Federica Del Buono (16:03), altra azzurra presente.