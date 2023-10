Toronto, Insigne litiga con un tifoso in tribuna (VIDEO)

Per ora l’esperienza di Lorenzo Insigne in Canada, quantomeno dal punto di vista dei risultati, non pare essere un’operazione riuscita in pieno. Il Toronto FC anche in questa stagione è in fondo alla classifica della Eastern Conference e nella notte italiana ha perso 3-2 contro Cincinnati, incassando la quarta sconfitta consecutiva. L’ex calciatore del Napoli era in tribuna a causa di un problema di natura fisica ed è stato protagonista di un battibecco con un tifoso sugli spalti prima di essere allontanato.

Lorenzo Insigne getting heated with a TFC supporter during today's match He had to be pulled inside before things got worse… #TFCLive #MLS pic.twitter.com/F1KvZUYEPa — Daniel Ayik (@ayik_daniel) October 1, 2023