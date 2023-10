Mondiali rugby 2023: frattura per Fischetti, salta Italia-Francia. Da valutare Lamb e Nicotera

Danilo Fischetti non sarà a disposizione per la sfida tra Italia e Francia, valevole per la fase a gironi dei Mondiali 2023 di rugby. E’ quanto emerge dal bollettino medico reso noto dallo staff medico azzurro dopo la gara contro la Nuova Zelanda. Nello specifico, Fischetti ha “riportato una frattura di tre cartilagini costali dell’emitorace sinistro”. Da valutare invece le condizioni di Dino Lamb e Giacomo Nicotera. Il primo ha riportato un trauma contusivo della gamba sinistra, mentre il secondo è stato vittima di un trauma cranico ricevuto in partita e ha iniziato il protocollo relativo alla HIA.