La quarta medaglia per l’Italia dei Mondiali di atletica leggera 2023, in corso di svolgimento a Budapest, arriva dalla staffetta 4×100 maschile ed è d’argento. Merito di Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu, che confezionano un capolavoro e portano i colori azzurri sul podio. Rispetto a Tokyo 2020 non arriva l’oro, vinto da degli inarrestabili Stati Uniti guidati da Noah Lyles, ma gli azzurri si godono comunque un risultato estremamente prestigioso. In attesa della finale femminile, in programma tra pochi istanti (SEGUI IL LIVE).

