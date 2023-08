MOVIOLA Hellas Verona-Roma, Doveri assegna rigore ai giallorossi per un fallo di mano inesistente, il VAR lo toglie per fuorigioco

Un po’ di confusione nei minuti finali del primo tempo di Hellas Verona-Roma, con gli scaligeri in vantaggio per 1-0 con gol di Duda. Intorno al minuto 40 l’arbitro Doveri assegna un rigore ai giallorossi per un presunto fallo di mano di Hongla su un colpo di testa di Pellegrini. Già dal primo replay mostrato si nota chiaramente come la palla finisca sullo stomaco del centrocampista gialloblù. Il VAR toglie il rigore per un fuorigioco nel corso dell’azione, ma è presumibile pensare che anche in caso di non fuorigioco il rigore sarebbe stato tolto.