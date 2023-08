Mondiali atletica Budapest 2023: a che ora è la finale salto con l’asta con Stecchi? Canale e dove vederla in tv

La giornata di oggi ai Mondiali 2023 di atletica leggera manda in scena anche la finale del salto con l’asta maschile. Tra i protagonisti attesi c’è l’azzurro Claudio Stecchi, che proverà a ricoprire un ruolo di outsider per inserirsi in caso di sorprese. La gara dovrebbe essere dominata dal fuoriclasse assoluto Armand Duplantis, autentica stella dell’atletica e dello sport mondiale e più volte autore del record del mondo. Alle sue spalle però sembra regnare l’equilibrio e Stecchi proverà a sorprendere senza avere nulla da perdere. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio questo appuntamento.

ORARI, TV E STREAMING – La finale del salto con l’asta maschile prenderà il via stasera alle ore 19:25. Non mancano le opzioni per la diretta tv, visto che la serata dei Mondiali di Budapest 2023 sarà trasmessa in chiaro su Rai2 e anche su Sky Sport ed Eurosport. Di conseguenza sono molto numerose anche le opzioni per la diretta streaming, disponibile gratuitamente su RaiPlay oppure su Eurosport.it, Discovery+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà i Mondiali di atletica in tempo reale con aggiornamenti live, cronache, medagliere e risultati aggiornati e molto altro ancora.