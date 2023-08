Juventus, Bonucci punge sui social: “Mancanza di rispetto non è valutazione del tuo valore”

Leonardo Bonucci torna a farsi sentire e lo fa ancora una volta tramite i social. Il difensore della Juventus è ormai un separato in casa e in questi ultimi giorni di mercato dovrebbe trovare una sistemazione per salutare nuovamente la Vecchia Signora. Nel frattempo però il suo astio nei confronti della società, o forse più probabilmente dello staff tecnico, non sembra diminuire. Bonucci ha infatti pubblicato sulle proprie Instagram Stories un’immagine che riporta le seguenti parole: “Quando qualcuno vi manca di rispetto, attenzione all’impulso di ottenere subito il suo rispetto. Perchè la mancanza di rispetto non è una valutazione del tuo valore, ma un segnale del suo carattere.“

Insomma, le due parti sembrano molto ferme sulle proprie posizioni e Bonucci non nasconde una divergenza che ormai è evidente da settimane. Il tutto con la Juventus che ha iniziato la stagione con il piede giusto e probabilmente non vede l’ora di chiudere questo secondo capitolo della carriera bianconera del difensore.