A che ora è la finale staffetta 4X100 con Jacobs e Tortu? Canale e dove vederla in tv

Grande attesa per la finale della staffetta 4×100 maschile ai Mondiali di Budapest, che stasera assegneranno il titolo iridato. L’Italia vuole sognare in grande con Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu che in batteria hanno fatto segnare il miglior tempo assoluto in 37″65. Si tratta del miglior crono mondiale stagionale e della seconda miglior prestazione azzurra di ogni tempo, dietro solo alla staffetta d’oro delle Olimpiadi di Tokyo. Riconfermarsi sarà durissima contro Giamaica, Stati Uniti e molti altri avversari di valore, ma la squadra italiana non teme rivali in quanto a compattezza del gruppo e voglia di provare un’altra impresa. Di seguito tutte le informazioni per seguire la gara.

FINALE SALTO CON L’ASTA, C’E’ STECCHI: A CHE ORA E COME VEDERLA

FINALE STAFFETTA 4X100 FEMMINILE, AZZURRE PER SORPRENDERE ANCORA: ORARIO E COME VEDERLA

ORARI, TV E STREAMING – La finale della staffetta 4×100 maschile è in programma stasera alle ore 21:40. Non mancano le opzioni per la diretta tv, visto che la gara sarà trasmessa in chiaro su Rai2 e anche su Sky Sport ed Eurosport. Di conseguenza sono molto numerose anche le opzioni per la diretta streaming, disponibile gratuitamente su RaiPlay oppure su Eurosport.it, Discovery+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà i Mondiali di atletica in tempo reale con aggiornamenti live, cronache, medagliere e risultati aggiornati e molto altro ancora.