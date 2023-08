A che ora è la finale staffetta 4X100 femminile con l’Italia? Canale e dove vederla in tv

La penultima giornata di gare ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023 si conclude con la staffetta 4×100 femminile. Una gara che in batteria ha visto una grandissima prova dell’Italia: il quartetto azzurro composto da Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese ha infatti stracorso in 42″15, abbassando di oltre mezzo secondo il precedente record italiano. Solo tre squadre, ovvero Stati Uniti, Giamaica e Costa d’Avorio, hanno fatto meglio delle Azzurre che proveranno a confermarsi e perchè no sognare qualcosa in più. Di seguito tutte le informazioni per seguire la gara in tempo reale.

FINALE STAFFETTA 4X100 UOMINI, ITALIA A CACCIA DEL PODIO: ORARIO E COME VEDERLA

FINALE SALTO CON L’ASTA, C’E’ STECCHI: A CHE ORA E COME VEDERLA

ORARI, TV E STREAMING – La finale della staffetta 4×100 femminile chiuderà il programma della penultima giornata di gare ai Mondiali di Budapest, con partenza prevista alle ore 21:50. Non mancano le opzioni per la diretta tv, visto che la serata sarà trasmessa in chiaro su Rai2 e anche su Sky Sport ed Eurosport. Di conseguenza sono molto numerose anche le opzioni per la diretta streaming, disponibile gratuitamente su RaiPlay oppure su Eurosport.it, Discovery+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà i Mondiali di atletica in tempo reale con aggiornamenti live, cronache, medagliere e risultati aggiornati e molto altro ancora.